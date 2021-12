Brussel

Open Vld is niet gerustgesteld door het rapport van de FOD Financiën dat zegt dat een kernuitstap de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang brengt en weinig impact heeft op de factuur. Maar dat rapport is maar een van de stapel nota’s die energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) vrijdag op de regeringstafel legt.