Ook weer veldritten zonder publiek? “Er zal opnieuw solidariteit nodig zijn om nog te kunnen organiseren”

Alle evenementen met meer dan 200 aanwezigen zouden vanaf maandag worden afgelast. Dus dat betekent: geen publiek meer in het veldrijden. De cross in Boom zal er nog aan ontsnappen, omdat de maatregelen wellicht pas vanaf maandag zullen ingaan.

“Het is afwachten wat er wordt beslist, maar de kans lijkt mij inderdaad reëel dat we een tijdje weer zullen moeten organiseren zonder publiek”, zegt Christophe Impens namens Golazo, onder meer organisator van de Wereldbekercross in Namen op 19 december. “Het wordt weer zoals vorige winter. We kennen de situatie en we weten wat de gevolgen zullen zijn. Toen wisten we het wel een hele tijd op voorhand, nu zullen we sneller moeten handelen. Desnoods vanaf zaterdag al met alle betrokken partijen samenzitten. Ook met renners en hun managers. Ik vraag opnieuw om solidariteit, iedereen zal water bij de wijn moeten doen om alles budgettair haalbaar te maken. Want we willen blijven organiseren.”

Impens voelde de bui al een tijdje hangen. “We kregen kritiek omdat we de cross in Antwerpen (die zondag gepland stond, nvdr.) afgelasten. Maar nu blijkt dat een correcte beslissing. We zijn van plan de rest wel te laten doorgaan. Ook voor de kijkers thuis. De mensen zullen opnieuw massaal thuisblijven, het wordt belangrijk dat ze dan nog wat sport op tv krijgen. We weten vrijdag waar we aan toe zijn, maar ik zou de beslissing om het publiek te weren begrijpen. Mijn vrouw werkt in de medische sector en maakt van dichtbij de ellende mee. Het is broodnodig.”