Koen De Bouw – met nektapijt – als de slechterik van dienst in de nieuwe Kapitein Zeppos-film. — © VRT/Eyeworks

In ‘Professor T.’ stonden ze broederlijk zij aan zij, maar straks staan Carry Goossens (68) en Koen De Bouw (57) lijnrecht tegenover elkaar in ‘Zeppos: het Mercatorspoor’. De film, die begin 2022 verschijnt, blaast nieuw leven in het personage Kapitein Zeppos.