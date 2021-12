Dertigtal mensen overnachten in Ikea tijdens sneeuwstorm

Er zijn slechtere plaatsen om ingesneeuwd te geraken. In het Deense Aalborg hebben zes klanten en een twintigtal medewerkers van IKEA de nacht doorgebracht in de meubelwinkel. Door een sneeuwstorm konden ze niet naar huis.

Er viel tot 30 centimeter sneeuw in de Deense provincie Noord-Jutland. Verschillende wegen waren afgesloten en het openbaar vervoer moest stilgelegd worden. Er werd dan ook aangeraden binnen te blijven. Maar enkele klanten en werknemers van de Ikea in Aalborg waren nog in de meubelwinkel en raakten letterlijk ingesneeuwd. Maar toch was het voor velen een speciale avond. Omdat ze niet naar huis konden, moesten ze de nacht doorbrengen in de Ikea-winkel.

Ze kregen allemaal een maaltijd aangeboden en probeerden er het beste van te maken. Op beelden van lokale media is te zien hoe ze een kaartspel speelden en naar tv keken in de winkel. Daarna mochten ze een bed uit de showroom uitkiezen.

(sgg)