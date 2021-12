Minister Diependaele wil Vlaamse frietkoten beschermen

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) wil een aantal Vlaamse frietkoten beschermen. Zijn administratie start een onderzoek om beschermenswaardige frietkoten in Vlaanderen op te lijsten.

“Ik wil de Vlaamse lokale besturen actief betrekken om de meest merkwaardige frietkoten in kaart te brengen. Het is uiteraard niet de bedoeling om alles te beschermen. We zijn zuinig met onze beschermingen en kiezen dus enkel voor hoogstaande erfgoedparels. Wel wil ik een mooie staalkaart samenstellen voor volgende generaties”, zegt minister Diependaele.

Die benadrukt donderdag dat frituristen niet mogen gehinderd worden in hun activiteit door de bescherming. Daarom zullen de vertegenwoordigers van de sector nauw betrokken worden in het onderzoek. Tegen het einde van deze legislatuur moeten de eerste Vlaamse frietkoten beschermd worden, aldus nog minister Diependaele.