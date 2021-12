Hasselt

Nadat ze een raam hadden opengebroken zijn dieven in een huis in de Kiezelstraat in Godsheide binnengedrongen. De feiten werden donderdag rond 19 uur ontdekt. Het juiste nadeel is nog niet bekendgemaakt.

Eerder die avond was al een inbraak op de Monseigneur Schruerslaan gemeld. Daar was een deur opengebroken waarna de hele woning werd doorzocht. Ook daar is nog niets bekendgemaakt over wat er is verdwenen. mm