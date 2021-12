Heusden-Zolder

Drie auto’s zijn donderdag rond 12.30 uur betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing op de Guido Gezellelaan in Heusden. Een bestuurster zat in het wrak gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Ter plaatse kreeg ze de eerste zorg van een mugarts. Later werd ze naar het ziekenhuis gebracht. mm