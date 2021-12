Ben Weyts: “Laatste plek waar je het licht uit doet, is de school”

Het rapport dat de GEMS-expertengroep heeft afgeleverd, komt volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts neer op een “de facto lockdown”. De N-VA-minister begrijpt dat de experten “ingrijpende maatregelen bepleiten”, maar hij hamert op de maatschappelijke kost van schoolsluitingen. “De laatste plek waar je verplicht het licht uit doet, is de school”, aldus minister Weyts donderdag in het Vlaams Parlement.

In aanloop naar het nieuwe Overlegcomité van vrijdag pleit de GEMS-expertengroep in een rapport voor forse ingrepen. Ook in het onderwijs zijn er volgens de experten verstrengingen nodig. Zo pleit de GEMS voor een “afkoelingsperiode”. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar het basisonderwijs. Concreet stellen de experts voor om de kleuter- en lagere scholen tien dagen te sluiten (of over te schakelen op afstandsonderwijs). De experts pleiten ook voor mondmaskers vanaf 6 jaar. Voor het secundair onderwijs wordt voorgesteld over te schakelen op “hybride onderwijs” tot aan de examens.

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts komt het rapport neer op een “de facto lockdown”. “Ik begrijp dat de experten ingrijpende maatregelen bepleiten. Maar je moet kijken naar de volledige weegschaal. Zij bekijken vooral de virologische baten, maar er zijn natuurlijk ook de maatschappelijke kosten”, merkt minister Weyts op.

De N-VA-minister herhaalt dat met name de kwetsbare kinderen de prijs betalen voor schoolsluitingen en dat niet iedereen kan overschakelen op afstandsonderwijs. “Als scholen gesloten worden, gaan de kinderen van het lager onderwijs naar de grootouders of naar opvanginitiatieven waar ze gemengd worden, terwijl we dat net moesten vermijden”, merkt Weyts op.

De sluiting van scholen staat volgens Weyts ook haaks op het pleidooi van minister-president Jan Jambon woensdag. “Die demarche was er net op gericht om onder meer het onderwijs open te houden. Het signaal dat mensen misschien niet meer naar Niels Destadsbader en de cinema zouden gaan, zodat de scholen konden open blijven. De scholen zijn de laatste plekken waar je verplicht het licht uit doet”, aldus Weyts.

De N-VA-minister is het ook niet eens met de kritiek op de maatregelen die het Vlaamse onderwijsveld vorige week vrijdag, na het vorige Overlegcomité, heeft genomen. Zo werden buitenschoolse activiteiten met overnachting geschrapt, mochten klasgroepen niet meer gemengd worden in refters en studieruimten en werden de quarantaineregels opnieuw iets strenger. Verschillende experts, onder wie infectiologe Erika Vlieghe, bestempelden die maatregelen meteen als onvoldoende.

Volgens minister Weyts is er bij die maatregelen nochtans grotendeels rekening gehouden met de adviezen van de coronacommissaris. Heel wat maatregelen zijn er net gekomen op diens suggestie. Volgens Weyts is er maar op één belangrijk punt afgeweken, namelijk op de vraag om ook al in het vierde leerjaar mondmaskers te verplichten. “Doen alsof we in onderwijs geen maatregelen nemen, is onterecht. In onderwijs gelden de strengste maatregelen van alle sectoren”, aldus nog Weyts.