Limburger Sven Smeets, ex-corijder van Freddy Loix, krijgt in F1 sleutelrol bij Britse renstal Williams

Smeets maakt eind de jaren 90 carrière als co-rijder van Freddy Loix in het wereldkampioenschap rally. Na tien seizoenen aan de zijde van zijn Limburgse gouwgenoot viel Smeets in 2005 even in aan de zijde van François Duval en won prompt de Rally van Australië.

Ook na zijn sportieve carrière bleef Smeets in de autosport actief. Eerst als team manager bij Citroën Racing en voor het Le Mans-programma Peugeot Sport, vanaf 2012 bij Volkswagen Motorsport. Daar werkte hij samen met huidig Williams-teambaas Capito en toen die naar McLaren F1 verkaste nam hij zijn rol als hoofd van Volkswagen Motorsport over. Daar is hij nu door Capito weggeplukt.

Smeets zal zich als sporting director in de eerste plaats bezighouden met de sportieve relaties tussen Williams F1 en de autofederatie FIA. Tijdens de grand prix vertaalt zich dat waarschijnlijk in een communicatie met wedstrijddirecteur Michael Masi. Verder zal Smeets zich ook ontfermen over de jonge talenten in de Williams Racing Driver Academy.

Smeets is al de derde ex-VW-man die Capito naar Williams lokt. Ook technisch directeur François-Xavier Demaison en consultant Willy Rampf waren actief bij de Duitse constructeur. Eén en ander doet de geruchten dat Volkswagen een F1-team wil opzetten steeds sterker worden.