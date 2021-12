Een emotioneel gedicht van Stefaan Degand en verslagen door de bel: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

Lisbeth Imbo wint de aflevering en blijft zo in de quiz. Dat geldt niet voor Bart Cannaerts, die aan zijn laatste vervanging van Erik Van Looy toe is.

De winnaar van gisteravond:

Lisbeth Imbo wint met groot overwicht.

De verliezer:

Egbert Lachaert gaat er al meteen uit. Natalie Portman werd hem fataal.

De nieuwkomer van maandag:

Ketnet-wrapster Sarah Mouhamou.

De beste quotes:

Bart Cannaerts vraagt Open VLD-politicus Egbert Lachaert of hij de slimste mens ter wereld kan worden. “Ik heb het spel gespeeld tegen mijn zoon en van hem won ik. Die is 11 jaar, da’s de gemiddelde volwassen leeftijd in de politiek.”

Cannaerts: “Dag Lisbeth, tweede aflevering.”

Lisbeth Imbo: “Dag Bart, tweede aflevering.”

Cannaerts: “Oei, doen we aan napraten?”

Imbo: “Welnee, het is toch ook jouw tweede aflevering?”

Cannaerts: “Ah zo! Maar het is wel mijn laatste aflevering.”

Imbo: “Ook misschien mijn laatste.”

Cannaerts: “Dat zou mooi zijn, samen erin, samen eruit.”

Stefaan Degand heeft een lyrisch gedicht gemaakt voor Jennifer Heylen.

Cannaerts: “Heb jij iets voorbereid voor Stefaan?”

Jennifer Heylen: “Euh ja, gemberthee.”

Het mooiste moment:

Bart Cannaerts stelt een vraag over een Ierse activiste die een speech van Winston Churchill saboteerde door telkens wanneer hij wou beginnen praten met een bel te rinkelen. Op het moment dat Cannaerts aan ‘Open deur’ wil beginnen, halen beide juryleden een bel boven en rinkelen ermee telkens als Cannaerts zijn eerste vraag wil stellen. Op het einde geeft Heylen tijdens het bellen nog een nummertje twerken mee.(jdr)

