Brecel spurt met 6-1 naar kwartfinale tegen McGill: “Ik voel me ontspannen”

Luca Brecel evenaart in York minstens zijn beste prestatie ooit op het UK Championship. Dankzij een nieuwe overtuigende zege tegen Anthony Hamilton (6-1) staat hij vrijdag (14 uur) in de kwartfinales tegenover Anthony McGill.

Pletwals Brecel ging tegen de 50-jarige Anthony Hamilton (WR 56) gewoon verder waar hij tijdens de whitewash van Stephen Maguire gestopt was. Brecel (WR 40) domineerde vanaf de opstoot en scoorde nu ook zwaarder dan dinsdag. Via twee 72-breaks stond het in een wip 2-0. Het gesloten derde frame duurde maar liefst 50 minuten, de ideale gelegenheid voor de Maaslander om te tonen hoe compleet zijn spel is geworden. Tacticus Hamilton complimenteerde zijn verdediging zelfs enkele keren met “very good shot” en moest uiteindelijk precies op zijn favoriet terrein de duimen leggen. Ook aan de 4-0 ging een knappe snooker en heerlijk positieshot richting de laatste rode bal vooraf.

De pauze van een kwartier leek Brecels ritme te breken. Hij miste enkele halve kansen, waardoor Hamilton voor het eerst tussen de rode ballen geraakte. De Sheriff toonde er meteen zijn grootste troef, via een sterk staaltje breakbuilding (70) werd het 4-1. Maar Brecel behield zijn focus, dwong via een snooker de eerste kans van het zesde frame af en maakte er in één beurt met een 69-break 5-1 van. De kers op de taart werd opnieuw een straffe long pot, gevolgd door een snooker. En een krul rond blauw om met de laatste rode het zevende frame en de match op zak te steken: 6-1.

Anthony McGill

In de kwartfinales treft Luca Brecel vrijdagmiddag (14 uur) Anthony McGill. De Schotse nummer 16 van de wereld staat bekend als een taaie brok. Hij strandde in 2020 nog op één geluksbal van tegenstrever Kyre Wilson van de WK-finale. Brecel won wel hun drie vorige duels, waarvan eentje zes jaar geleden op dit UK Championship. Hij kent zijn opponent goed, ze stootten ruim tien jaar geleden bijna tegelijk door van het jeugd- naar het profcircuit.

“McGill kan zowel zwaar scoren als het tactisch gevecht aangaan”, weet Brecel. “Ik voel me heel ontspannen, dit was mijn compleetste prestatie tot nu toe. Hopelijk kan ik op deze weg doorgaan om hier voor het eerst in de halve finales te geraken.”

Luca Brecel-Anthony Hamilton 6-1. Framescores: 106(72)-6, 72(72)-15, 65-11, 75-38, 1-70(70), 79(69)-0, 59-23.(mg)