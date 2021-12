Op woensdag 1 december werden de leerlingen van Daltonschool De TalenTuin ondergedompeld in een Spaans en Engels taalbad. Zowel in de kleuterklassen als in de klassen van de lagere school werden Spaanse en Engelse woorden gefluisterd, geroepen, gezongen en voorgedragen. Zo vormden ze een heus talenorkest dat gedirigeerd werd door enkele buitenlandse studenten van de hogeschool PXL in Hasselt.

De kleuters leerden over ‘el agua’ of het water en de dieren die erin leven, zoals de vis (el pez) en de eend (el pato). Ze dansten met z'n allen op het bekende deuntje van Todos los patos nadan en el agua of ‘Alle eendjes zwemmen in het water’. De leerlingen van het eerste leerjaar kennen ondertussen de kleuren of ‘los colores’ in het Spaans. Amarillo, verde of rosa... geen kleur is hen nog onbekend. Ook de leerlingen van het tweede leerjaar beleefden een taalrijke voormiddag met het verhaal over ‘la oveja’ of het schaap. Bovendien leerden ze tellen tot vijf in het Spaans: un, dos, tres, cuatro y cinco.

De leerlingen van de tweede graad doken in de Spaanse sprookjeswereld. Terwijl de ene helft van de klas aan de slag ging met ‘El gigante y los niños’, dompelde de andere helft zich onder in het sprookje van Roodkapje of ‘La caperucita roja’. De leerlingen van de derde graad ten slotte, genoten van het verhaal van Goudlokje of ‘Goldilock and the three bears’. Tegenstellingen als ‘big’ en ‘small’ werden op verschillende muzische manieren verkend en uitgewerkt. Kortom, talen troef in Daltonschool De TalenTuin. “Thank you very much, muchas gracias, bedankt, studenten van de PXL, voor deze boeiende, leerrijke en vooral fijne taaldag!”