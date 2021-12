Daltonners leren zich veilig begeven in het verkeer

In de Daltonscholen zetten de leerkrachten in op verkeers- en mobiliteitseducatie en proberen ze de Daltonners te leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. "Dat doen we door middel van campagnes, lessen en projecten in de verschillende klassen en leerjaren", klinkt het. "We mochten ook al enkele verkeersmedailles in ontvangst nemen om onze inzet hieromtrent te belonen."

Afgelopen maand kregen de leerlingen van GO! Next Daltonschool 2 lessen rond verkeer van de hogeschoolstudenten uit de PXL. De laatstejaarsstudenten van de opleiding lager onderwijs kwamen naar de school en instrueerden de kinderen over de verschillende verkeersborden, de verkeersregels, veiligheid op straat en de dode hoek. Met behulp van filmpjes, spelletjes, toneeltjes en een echte vrachtwagen leerden de leerlingen van de derde graad op een leuke en ervaringsgerichte wijze meer over het verkeer. “Hierbij merkten we dat heel wat kinderen meer dan behoorlijk op de hoogte zijn van de geldende regels en afspraken”, klinkt het op de school. “De les rond de dode hoek miste zijn doel niet en het fietsparcours dat we mochten uittesten, vonden we het allerleukste. Daar leerden we het meeste bij en konden we ons actief uitleven. We weten nu nog beter hoe we ons veilig moeten gedragen in het verkeer, dus we kunnen met een gerust(er) hart op weg gaan.”