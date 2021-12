Het Opwermerke in de ban van de Masked Reader

Traditioneel staan de laatste weken van de maand november in het teken van de voorleesmaand. In lagere school het Opwermerke combineerden ze het leuke van voorlezen met het gekende tv-format van ‘The Masked Singer’.

Dat voorlezen heel belangrijk is voor kinderen, staat buiten kijf. Voorlezen doet kinderen denken, woordenschat opdoen, voorspellen, verbanden leggen en vooral genieten. Ook de voorlezer houdt er meestal een heel goed gevoel aan over. Dat deed bij juf Jessie en de leerkrachten van het Opwermerke een belletje rinkelen.

Om de Vlaamse voorleesweek nog boeiender te maken, bedachten ze The Masked Reader. Een juf of meester verkleedde zich tot een gemaskerd, gek of fictief persoon en las in een opgenomen filmpje een boek voor, al dan niet met een vervormde stem. Op het einde van de sessie werd er telkens een tip gegeven. Daarna konden de kinderen raden wie schuil ging achter het masker. Op de speelplaats werd in de voormiddag druk gebabbeld en overlegd wie nu deze juf of meester zou zijn.

In de vroege namiddag volgde dan telkens de ontmaskering. Heel vaak leidde dit tot ongeloof of bewondering. “Het doel om kinderen meer te laten genieten van voorlezen, is hiermee zeker bereikt”, zeggen de leerkrachten in koor. “Blijven voorlezen zullen we zeker doen, maar ook thuis kunnen ouders hieraan meewerken.” Voorlezen maakt kinderen slimmer en heeft zo alleen maar voordelen.