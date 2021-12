De Frivole Druif dartelt nog na bijna 30 jaar

De Frivole Druif is een Tongerse wijnclub die ontstaan is vanuit het bekende Tongerse Wijnhuis Christiaens begin 1993. Hans Christiaens is de bezielende voorzitter en begeleidt met zijn deskundige uitleg de maandelijkse degustaties. Na bijna dertig jaar blijft de club met 50 leden meer dan ooit actief.

De benaming 'De frivole druif' illustreert het enthousiasme en de vriendschap waarmee het bestuur en de leden elke derde donderdag van de maand weer genieten van een selectie van heerlijke wijnen. De coronapandemie dwong de wijnliefhebbers helaas tot een gedwongen rustperiode in clubverband, maar recent werden de bijeenkomsten hervat.

In september werd een erg gesmaakt etentje, vergezeld van speciaal geselecteerde wijnen, georganiseerd voor de leden in Bistrobelix in Overrepen. Vanaf oktober gaan de proeverijen door in Café Au Phare op de Grote Markt in Tongeren onder het goedkeurend oog van plaatselijke held Ambiorix. In oktober werden wijnen geproefd van de Linkeroever van de Bordeaux. Op de volgende proeverijen komen onder meer wijnen uit Spanje en het noorden van de Rhonestreek aan bod. Nieuwe leden blijven uiteraard welkom en kunnen zich aanmelden op het moment van een maandelijkse proeverij (de derde donderdag van de maand om 20 uur in Café Au Phare).