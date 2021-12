“De gedachte dat Sanda Dia een racistisch geïnspireerde dood is gestorven, zou ondraaglijk zijn. Het is al erg genoeg zo.” Drie jaar nadat de Edegemse schacht een faliekant verlopen studentendoop met zijn leven bekocht, doorbreken drie Reuzegommers de stilte, in het boek dat journalist Pieter Huyberechts over de zaak schreef.