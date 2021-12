Beterschap bij verkouden Wout van Aert: na geruststellende training komt Boom niet meer in het gedrang

De drievoudige winnaar van De Flandrien stond woensdag verkouden op, maar is intussen aan de beterhand. Daardoor komt zijn deelname aan de Superprestigecross op de weide van Tomorrowland in Boom niet in het gedrang. Voor Van Aert wordt het zijn eerste cross dit seizoen. Ook olympisch kampioen mountainbiken Tom Pidcock maakt voor het eerst zijn opwachting.

Ook Kopecky van de partij

Wie ook in Boom haar debuut maakt in het veld dit seizoen is Lotte Kopecky. De Belgische kampioene op de weg wil net als vorig jaar in de winter enkele crossen meepikken. Ze zal ook deelnemen aan het BK in Middelkerke.