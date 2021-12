Hasselt

Voor de derde prikken zullen er in de vaccinatiecentra binnenkort enkel nog Moderna-vaccins gebruikt worden. “Een gevolg van de grote stock aan Moderna-vaccins waarover we nu beschikken”, zegt Zorg en Gezondheid. “Afhankelijk van de leveringen zal in 2022 ook opnieuw Pfizer gebruikt worden voor boosterprikken.”