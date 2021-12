Premier De Croo: “We moeten erkennen dat we er niet gaan komen met enkel vaccinatie”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Frank Vandebroucke (Vooruit) zijn donderdag in de Kamer fel onder vuur genomen door de oppositie. De Croo bleef strijdvaardig in afwachting van het Overlegcomité vrijdag, maar moest wel erkennen dat het vertrouwen in de vaccinatiecampagne als totaaloplossing voorbarig leek.

In theorie hadden de Kamerleden premier De Croo donderdagnamiddag vooral aan de tand gevoeld over het overmatige gebruik van de regering van de spoedprocedure om wetsvoorstellen door het parlement te jagen, maar de stijgende coronacijfers en het nieuws dat er alweer een Overlegcomité wordt gehouden, duwde dat plan natuurlijk naar de achtergrond.

De oppositie stelde zich uiteraard vragen bij dat hapsnapbeleid, waardoor de bevolking door de bomen het bos niet meer ziet. “Hebben jullie misschien met een dobbelsteen gegooid om te beslissen over al die maatregelen?”, klonk het? Of in de zoals steeds eloquente woorden van Jean-Marie Dedecker: “Weet u wat een Chinese marteling is, meneer de premier? Dat is als men een gevangene telkens een druppel op je hoofd laat vallen, tot je volgzaam wordt. Dat is wat u aan het doen bent. Wanneer stopt het pestgedrag?”

Maar ook uit de meerderheid klonken er kritische geluiden. “De Vlaamse minister-president zegt de ene dag dat er versoepeld moet worden, en de andere dag dat er verstrengd moet worden”, richtte Servais Verherstraeten (CD&V) dan weer het vizier op Jan Jambon. “De mensen verdienen duidelijkheid. Wij zullen u steunen, premier, als u die duidelijkheid verschaft. Maar dan wel meteen ineens voor de hele kerstperiode.”

De Croo: “Moeten erkennen dat we er niet gaan komen met enkel vaccinatie”

“Laat me beginnen met de feiten”, antwoordde De Croo. “De epidemiologische situatie verbetert niet, en de belasting in de ziekenhuizen blijft hoog. De druk is enorm in de zorg, maar ook in andere domeinen zoals het onderwijs. Ik ben gecontacteerd door een directrice die het heeft over grote bezorgdheid, en die zegt: ‘zoals nu komt het niet goed’. Wel, hoe komt het nu goed? Met een systematisch aanpak. Ik heb dan ook aan de experts gevraagd om advies, en morgen een Overlegcomité bij elkaar geroepen. Ik ga niet vooruitlopen op de beslissingen die we daar zullen nemen. Maar vingerwijzen helpt ons niet vooruit, we moeten eensgezind samenwerken. Maar laat ons duidelijk zijn: er mogen geen heilige huisjes zijn. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten tonen.”

“Zullen dit de laatste maatregelen worden? Dat is niet te voorspellen, het virus verandert steeds, zoals nu met de omikronvariant. We hebben meteen maatregelen genomen tegen die variant, maar het is voorbarig om mij uit te spreken over de gevolgen voor de vaccinatiecampagne. Dat blijft onze belangrijkste voorzorgsmaatregel, maar dat is niet genoeg. We hebben lang gedacht dat we er daarmee zouden komen. Dat vaccins onze verdedigingsmuur zou zijn, die het virus volledig zou afblokken. De realiteit is anders. We moeten erkennen dat we dat verkeerd ingeschat hebben. Vaccinatie is niet het eindstation, er zijn bijkomende maatregelen nodig.”

“Een serieuze maatschappij kan niet toestaan dat haar gezondheidszorg bezwijkt”, sloot minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zich daarbij aan. ”Daarom moeten we maatregelen nemen, zonder heilige huisjes. De dijken moeten morgen sterk genoeg zijn.”

(jvh)