Omikronvariant kan over enkele maanden dominante variant worden in Europa, zegt ECDC

Er zijn aanwijzingen dat de omikronvariant over enkele maanden meer dan de helft van alle coronabesmettingen in de Europese Unie zal veroorzaken. Dat zegt de Europese gezondheidsdienst ECDC donderdag in een “dreigingsbeoordeling” van deze variant. De virusversie lijkt zich aanzienlijk sneller te verspreiden dan de deltavariant, die nu goed is voor vrijwel alle besmettingen.

Omikron heeft meerdere mutaties aan de uitsteeksels waarmee het coronavirus een lichaamscel vastgrijpt en binnendringt. Die aanpassingen “maken het heel waarschijnlijk dat antistoffen van een doorgemaakte besmetting of van vaccinatie minder goed werken”, meldt het ECDC.

Volgens de Europese organisatie zijn tot nu toe 352 gevallen vastgesteld in 27 landen. In de Europese Unie en de Europese Economische Zone, waarbij bijvoorbeeld ook Noorwegen behoort, is de variant gevonden bij zeventig mensen in dertien landen. Nederland is met zestien gevallen koploper.

“Hoe groter het ‘groeivoordeel’ van omikron over delta en hoe groter de circulatie in de EU is, hoe korter het zal duren vooraleer omikron de meeste coronabesmettingen veroorzaakt”, is te lezen in een persbericht op de ECDC-site.

De ECDC geeft intussen aan dat ze de verspreiding van de variant blijft monitoren. “Er blijft een groot aantal factoren die de dynamiek van de situatie kan veranderen, en de bewijzen die we tot nu hebben zijn beperkt”, zegt ECDC-directeur Andrea Ammon. Hij pleit voor een “gelaagde aanpak” om de verdere verspreiding te vertragen: vaccinatie, voldoende afstand bewaren, een goede ventilatie en telewerk. “Met tijdelijke reisgerelateerde maatregelen moet voorzichtig omgesprongen worden, en die moeten herbekeken worden zodra nieuwe bewijzen opduiken”, klinkt het nog.