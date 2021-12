Vrachtwagen met 22 ton dierenvoeding aan boord rijdt rechtstreeks de zee in

Spectaculaire taferelen in Indonesië. Toen een vrachtwagen aan de haven vertrok om 22 ton dierenvoeding te leveren, bleek het voertuig volledig onbestuurbaar. De vrachtwagen reed in een rechte lijn de zee in.

De vrachtwagen knalde eerst een motorfiets om, om vervolgens recht door de metalen rails de zee in te rijden. Toen de chauffeur vertrok, merkte hij al snel dat er iets loos was. De vrachtwagen produceerde een enorme hoeveelheid rook en was volledig onbestuurbaar. De chauffeur sloeg er in weg te sturen van gevaar, zodat er geen gewonden vielen. Zelf wist hij op spectaculaire wijze uit zijn cabine te ontsnappen, zonder verwondingen. (GN)