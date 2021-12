Binnenkort opnieuw voetbal zonder publiek? Experten vragen strenge maatregelen

LEES OOK. Algemene sluiting lager onderwijs en horeca dicht om 20 uur: dit stellen de experts voor

De expertengroep adviseert dat alle evenementen met meer dan 200 aanwezigen, binnen én buiten, moeten worden afgelast. Kleine bijeenkomsten met minder dan 200 bezoekers, zoals in de cinema of in het theater, zouden wel nog kunnen doorgaan.

Indoor sporten kan dan weer niet, tenzij voor professionelen. Ook andere indooractiviteiten, zoals clubbijeenkomsten, kunnen ook niet meer volgens de experts. Een belangrijke maatregel voor de sportliefhebbers zou zijn dat voetbalwedstrijden moeten doorgaan zonder publiek.

Bij de Pro League wachten ze voorlopig af. Het advies werd nog niet afgeklopt binnen de regering. “Wij reageren alleen op beslissingen, niet op adviezen”, aldus woordvoerder Stijn Van Bever.