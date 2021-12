36-jarige Maasmechelaar riskeert 7 jaar cel voor leiden van 10 plantages met 6.500 planten

De Maasmechelaar en zijn echtgenote kwamen in het vizier van de politie nadat er op 4 januari 2015 afval van een cannabisplantage werd gedumpt in het Vlaams-Brabantse Boortmeerbeek. De Citroën Jumper waarmee ze zich verplaatsten stond op naam van de vrouw. Omdat de betrokkenen in Maasmechelen wonen, kwam het dossier al snel op de bureau bij het Limburgse parket terecht.

Uit bestaande pv’s die reeds opgemaakt werden door de politiezone LAMA bleek dat het voertuig ook al gespot was tijdens het onderzoek van maar liefst 7 andere plantages in onder andere Hasselt. “Deze dossiers waren inmiddels afgesloten door de onderzoeksrechter, waardoor ik hiervoor geen vervolging vraag. Maar de informatie werd wel gebruikt om dit nieuwe drugsdossier rond de Maasmechelaar en zijn broer te kunnen opstarten”, aldus de Tongerse openbare aanklager.

Grote cannabisplantages

Op 25 februari 2016 werden er op basis van tapgesprekken en de observaties van de huurvoertuigen van het autoverhuurbedrijf van het Maasmechelse koppel zeven positieve huiszoekingen uitgevoerd in België en Nederland. In de Steegstraat in Maasmechelen ontdekten de inspecteurs een plantage van 879 planten. Op de Rijksweg ging het om 854 planten. In een woning in Dilsen-Stokkem vonden ze 962 planten. In Heusden-Zolder ontdekten ze 322 planten. In een woning in het Nederlandse Elsloo vonden ze 370 planten, in Brunssum troffen ze 608 planten aan en in Geleen werden er 101 planten gekweekt.

Eerder werd er op 16 december 2015 in Bree ook een plantage van 925 planten gevonden, net zoals er op 21 december 2015 in Zutendaal 1.389 planten werden ontdekt. “Het gaat dus over middelgrote tot heel grote cannabisplantages, opgesteld door een internationale verenging”, zo bevestigde de procureur.

Van huurvoertuigen tot valse identiteiten

Volgens de aanklager was de 36-jarige Maasmechelaar de spilfiguur in het dossier en liet hij zich bijstaan door zijn jongere broer en een niet-geïdentificeerde Albanees. “Ze waren goed georganiseerd en deden er alles aan om onder de radar te blijven. Ze maakten gebruik van huurvoertuigen, valse identiteitsdocumenten, telefoons met prepaidkaarten, schuilnamen en wisselende vergaderplaatsen. Ze situeerden zich rond de landsgrenzen om te kunnen opereren in zowel België als Nederland. De vereniging bestaat uit verschillende schakels, zoals mensen die hun woning of voertuig ter beschikking stelden, personen die de plantages onderhielden of bewaakten en handlangers die instonden voor de verkoop”, aldus de aanklager.

Uiteindelijk werden alle valse identiteitsdocumenten teruggevonden tijdens een huiszoeking in het autoverhuurbedrijf van de Maasmechelaar. “Ook het autoverhuurbedrijf van de echtgenote van de spilfiguur diende als dekmantel. Er stonden vier voertuigen ingeschreven op de zaak zelf en dertien voertuigen stonden op haar persoonlijke naam. De zogenaamde huurders van die auto’s konden niet achterhaald worden omdat de boekhouding onvolledig was. Wat wel opviel is dat geen enkele huurder de auto’s ooit terugbracht”, aldus het openbaar ministerie. “Enkele woningen in Nederland werden dan weer gebruikt als opslagplaats voor geld en verdovende middelen. Zo werd er tijdens een huiszoeking 9.720 euro en 5.000 dollar gevonden. De meeste criminele gelden werden doorgesluisd naar Iran.”

7 jaar cel

De procureur tilt zwaar aan de feiten en eist een celstraf van 7 jaar en een geldboete van 30.000 euro voor de Maasmechelaar. Zijn broer riskeert 6 jaar opsluiting. Voor zijn echtgenote wordt 20 maanden gevraagd. De overige handlangers moeten vrezen voor gevangenisstraffen tussen 17 en 40 maanden en geldboetes die kunnen oplopen tot 18.000 euro. Verder wordt er een verbeurdverklaring van een winst van 313.000 euro gevraagd.

De advocaat van de Maasmechelaar, meester Sven De Baere, vraagt de vrijspraak voor zijn cliënt op basis van procedurefouten bij de aanvang van het onderzoek. Volgens hem werd het dossier parallel opgestart met de reeds lopende onderzoeken. “Dat is tegen de wet. Ik weet dat we ons hiermee niet populair maken, maar voor mijn cliënt komt alle bewijs zo te vervallen. U moet hem dus vrijspreken.”

Vonnis volgt midden januari.