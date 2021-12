Christian Eriksen hervat na hartstilstand weer voorzichtig training bij oude club: “Het is voor hem bekend terrein”

De autoriteiten in Italië staan onder deze omstandigheden niet toe dat hij voor zijn club Inter uitkomt. De 29-jarige voetballer woont weer in Denemarken en heeft op de velden van zijn oude club Odense Boldklub (OB) buiten het zicht van belangstellenden getraind.

De club bevestigde de rentree van Eriksen op het trainingsveld. “Hij heeft ons benaderd en traint nu voor zichzelf. Het is voor hem bekend terrein en hij woont hier bovendien om de hoek”, aldus een woordvoerder, die niet kon zeggen wanneer de voetballer met zijn trainingsactiviteiten was begonnen.

Eriksen voetbalde bij Odense tot hij in 2008 overstapte naar Ajax. In 2013 nam Tottenham Hotspur hem over, zes jaar later ondertekende hij een contract bij Inter. Die club is bereid Eriksen te laten vertrekken omdat in Italië profvoetbal met zijn medische achtergrond niet wordt toegestaan.