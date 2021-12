WK ZEILEN. Emma Plasschaert staat 15e na twee openingsregatta’s, Eline Verstraelen volgt als 56e

Emma Plasschaert staat donderdag op de vijftiende plaats na de eerste twee regatta’s op het WK zeilen in de ILCA 6 (radial-klasse) in het Omaanse Mussanah. Eline Verstraelen volgt als 56e.

Na een 29e plaats in de eerste regatta eindigde Plasschaert, de nummer twee van de wereld, als twaalfde in de tweede regatta. In de algemene stand staat de West-Vlaamse op een vijftiende stek met 44 punten. Eline Verstraelen finishte als 44e en 55e. In de algemene stand staat ze 56e met 99 punten.

De Deense Anne-Marie Rindom voert het klassement aan met vijftien punten na een zevende en een achtste plaats. Ze blijft de Duitse Julia Büsselberg (16 punten) en de Litouwse Viktorija Andrulyte (18 punten) voor.

De eerste twee regatta’s waren gepland voor woensdag, maar werden uitgesteld tot donderdag vanwege het gebrek aan wind. Dagelijks staan er twee races op het programma tot het einde van het WK, er wordt overigens geen medaillerace gevaren. Het toernooi eindigt maandag 6 december. Het WK stond aanvankelijk deze zomer in het Amerikaanse Houston geprogrammeerd maar werd geannuleerd.