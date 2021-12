Modetijdschrift ‘Elle’ schrapt dierenbont in alle publicaties

Elle is de eerste grote publicatie in de sector die de stap wereldwijd aankondigt en bont niet alleen in de redactionele inhoud, maar ook in de advertentieruimte verbiedt. “De aanwezigheid van bont strookt niet langer met onze waarden, noch met die van onze lezers”, aldus Valeria Bessolo Llopiz, internationaal directeur van het tijdschrift. “Het is tijd dat Elle zich uitspreekt tegen dierenmishandeling.”

Alle 45 wereldwijde edities van het tijdschrift, dat 33 miljoen lezers en 100 miljoen maandelijkse online bezoekers trekt, hebben zich ertoe verbonden bont uit te sluiten. Dertien van hen zijn er al mee bezig, twintig zullen het verbod op 1 januari laten ingaan en de rest begin 2023.

De voorbije jaren heeft de modewereld, onder druk van dierenrechtenactivisten, bont geleidelijk de rug toegekeerd. Zo is bont al verboden op catwalks in Amsterdam, Oslo, en Helsinki, maar nog wel toegelaten op die van Parijs en Milaan. Steeds meer grote modemerken zien intussen wel af van het bontgebruik.