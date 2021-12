OPROEP. Werd u al eens het slachtoffer van een everzwijn?

In Dilsen-Stokkem hield afgelopen weekend nog een everzwijn lelijk huis nadat het inbrak in een woning. — © RR

Everzwijnen zijn alomtegenwoordig in onze provincie. Steeds meer mensen komen dan ook oog in oog te staan met het dier, of soms zelfs een hele rotte.

In Dilsen-Stokkem hield afgelopen weekend nog een everzwijn lelijk huis nadat het inbrak in een woning. Het dier sprong door een raam en haalde de hele huiskamer overhoop. Ook de 21-jarige Bryan Neijens uit Houthalen-Helchteren zal zich zijn ontmoeting met een everzwijn nog lang herinneren. Hij werd vorig jaar tijdens een fietstochtje ondersteboven gelopen door een everzwijn, met hechtingen, schrammen en builen tot gevolg.

OPROEP. Stond u ook al eens oog in oog met een everzwijn, of kreeg u op een of andere manier met de dieren te maken? Bezorg ons uw verhalen en foto’s via onderstaand formulier.

desa