Ups and downs, het lijkt wel de rode draad door het seizoen van de Kanaries. Na de knappe thuiszege tegen Antwerp volgde de ontnuchtering in Seraing. “Natuurlijk moeten we consistenter worden”, sprak Bernd Hollerbach op zijn persconferentie voor de kraker tegen Union. “Maar dat is een werk van lange adem. Union is daar het beste voorbeeld van.”