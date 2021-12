Producentenprijzen in ons land derde hoger in jaar tijd

De energieprijzen lagen in oktober 62,5 procent hoger dan een jaar eerder. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De prijzen die de producenten van industriële goederen uit de eurozone aanrekenen, zijn aan een recordtempo gestegen. In oktober lagen ze 21,9 procent hoger dan in oktober 2020, zo maakte het Europese statistiekbureau Eurostat donderdag bekend. België staat in de top van landen met de grootste stijgingen: +34,5 procent op een jaar tijd.