Delphine van Saksen-Coburg ontmoet voor het eerst de jongen voor wie ze alles op alles wil zetten in Dancing with the stars. Samen met Make-A-Wish laat ze de droom van leukemiepatiënt Adam uitkomen. Hij wil graag een feest met al zijn vrienden en familie die hij een hele tijd heeft moeten missen. “Ik ben erg blij dat ik iets voor Adam kan doen”, aldus de prinses.