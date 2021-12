Dinsdag al veroordeeld voor dealen, donderdag opnieuw voor de rechter

Het openbaar ministerie heeft donderdag straffen tot 30 maanden cel gevorderd voor de verkoop van cocaïne in café Diyar in Heusden-Zolder. Volgens het parket kon men er 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht voor het witte spul. De spilfiguur kreeg dinsdag al 20 maanden cel voor het dealen van cocaïne in een andere zaak.

De cocaïnehandel in georganiseerd verband vond volgens de procureur plaats van maart 2018 tot december 2019. “Er was een 24/7-service. De politie heeft veel capaciteit en energie gestoken in dit dossier. Er is telefonie-onderzoek geweest, er zijn bijzondere opsporingsmethode gebruikt, huiszoekingen uitgevoerd en verhoren van afnemers afgenomen”, luidde het. Acht verdachten tussen 22 en 65 jaar oud van Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder moesten zich verantwoorden in de Hasseltse correctionele rechtbank.

Schuld doorschuiven

Onderzoek wees uit dat een 45-jarige Houthalenaar de touwtjes in handen had. De cafébaas bekende de cocaïnehandel, maar stelde dat het om eerder beperkte hoeveelheden ging. Momenteel verblijft de veertiger in de gevangenis en daar zal hij mogelijk nog een tijdje blijven. Dinsdag kreeg de man nog twintig maanden cel voor gelijkaardige feiten. De betichte startte toen zijn handeltje weer op nadat hij in de zaak van donderdag de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten, maar er dus zijn voeten aan veegde.

De procureur zei met het recent uitgesproken vonnis rekening te houden in de vordering en vorderde 30 maanden cel en 8.000 euro boete. Zijn advocaat Bert Partoens vroeg om een deel van de straf met uitstel onder voorwaarden op te leggen en minimaliseerde de schuld. “In dit dossier probeert iedereen de schuld naar elkaar toe te schuiven. Bovendien is bij een huiszoeking geen drugs aangetroffen en stemde zijn levensstandaard niet overeen met iemand die grote sommen geld aan cocaïnehandel zou verdienen.”

“Ze vertellen allemaal een verhaaltje”, brieste de spilfiguur.

Verbeurdverklaring 315.000 euro

Voor de overige beklaagden had het openbaar ministerie een strafvordering van 24 tot 30 maanden cel en 8.000 euro in boete. Daarbij zit eveneens een aangehouden verdachte die dinsdag ook 20 maanden cel kreeg. Nu moet hij vrezen voor 24 maanden cel.

Elk zouden ze een rol vervullen in de bende zoals de aanlevering, bewaring en verkoop van drugs. In totaal is de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 315.000 euro gevraagd. Een achtste verdachte hangt twee jaar cel boven het hoofd. Hij dealde eveneens cocaïne en werd aanvankelijk aan het café gelinkt, wat achteraf niet bleek te kloppen.

De verdediging wierp onder meer onregelmatigheden bij de observatie op of weerlegden het aandeel van hun cliënt in de zaak. Zij verzochten om de vrijspraak of om werkstraffen op te leggen.

Vonnis op 23 december.