Tranen met tuiten tijdens ‘Jani de musical’ wanneer wordt teruggeblikt op zijn coming out

Jani Kazaltzis gaat tijdens Jani de musical openhartig in gesprek met James Cooke over zijn moeilijke coming out bij het thuisfront. Uit schrik zijn ouders teleur te stellen, kreeg hij niet gezegd dat hij op mannen valt. Daarom besloot hij een brief te schrijven naar zijn ouders. Het nummer ‘Een brief aan jou’ blikt terug op dat moment.