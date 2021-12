Nafi Thiam ondergaat eindelijk “broodnodige” operatie: “Ik kan niet wachten om eindelijk normaal te kunnen ademhalen”

Begin september zette Thiam een punt achter het olympische seizoen. Na een vakantiebreak van zo’n twee maanden was langzaam opbouwen het devies, ook mede door een blessure aan haar rechterhand. Die ze opliep tijdens het kogelstoten in haar olympische zevenkamp. Maar nu volgt er dus opnieuw een break, door een operatie.

“Dus, na jarenlang een broodnodige operatie aan mijn neus te laten uitvoeren, heb ik het eindelijk gedaan”, aldus Thiam. “Ik ben altijd al doodsbang geweest voor operaties. Ik kan niet wachten om eindelijk normaal te kunnen ademhalen door die stomme neus.”

Haar hoofddoel volgend seizoen zijn de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Eugene, niet enkel sportief maar ook commercieel belangrijk – het is de hoofdzetel van haar voornaamste sponsor, Nike. Die vinden plaats vanaf midden juli 2022.

“Half augustus is er ook nog het EK atletiek in München, maar het is aan Nafi om te beslissen of ze gaat en eventueel in welke discipline. Dat zal wat afhangen van hoe het seizoen verloopt”, aldus trainer Roger Lespagnard in een interview met onze krant.