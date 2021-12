Geert Molenberghs: situatie in het onderwijs is onhoudbaar

Er moet ingegrepen worden in de lagere scholen. En wel nu om de cijfers naar beneden te krijgen. Want de kinderen zijn de motor van de besmettingen. Geert Molenberghs, biostatisticus van de Universiteit Hasselt, herhaalt wat hij al eerder zei. Er komen nieuwe maatregelen en die worden bekeken in alle richtingen en sectoren. Maar dit keer zullen ook de scholen de dans niet ontspringen. Sluiting van de lagere scholen is geen populaire maatregel, maar het kan niet anders. Mogelijk nog voor het kerstverlof, met een afkoelingsweek of een verlenging van de kerstvakantie, na nieuwjaar. Want één zaak is duidelijk, we zullen voor de eindejaarsfeesten niet af zijn van de vierde coronagolf. Integendeel.