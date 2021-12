Vierde golf slaat niet toe in woonzorgcentra dankzij boosterprik

Een Truiens rusthuis zoekt vrijwilligers om haar bewoners de nodige verstrooiing en verzorging te bieden. Rusthuisbewoners stellen het in de vierde golf - ook in het vorig jaar zo zwaar geplaagde Sint-Truiden - goed. Dat is dankzij de derde prik. De bezoekregeling is ook zoals vroeger. Maar het personeel staat toch onder druk. Er zijn quarantaineregels na hoogrisicocontacten waardoor veel medewerkers thuis zitten. Vrijwilligers zijn welkom dus en stagiaires tonen nu al dat ze broodnodig zijn.