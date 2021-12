Geen kerstboom? Geen probleem! De leukste alternatieven op een rijtje

Wil je je huis dit jaar niet versieren met een traditionele kerstboom, ben je die naalden overal in huis beu of heb je er de ruimte niet voor? Met deze alternatieven voor een kerstboom haal je óók de perfecte kerstsfeer in huis.

Ben je een echte boekenwurm en puilt jouw boekenkast ook uit? Pak er dan je mooiste boeken uit en maak er een kerstboom van. Lichtjes in, et voilà!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Of wat dacht je van een versierde kerstboom op een witte poster met ledlichtjes? De lichtjes zitten in het doek en schijnen erdoorheen. Zo lijkt het alsof er brandende kaarsjes in de boom zitten.

20 euro via HEMA — © HEMA

Waarom zou je een paasboom enkel met Pasen versieren? Koop een paar mooie takken en hang ze vol met vrolijke kerstballen. Bind verschillende kleuren lint aan de kerstballen voor een kleurrijk effect.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Haal je naaimachine vanonder het stof vandaan en maak een kerstboom van oude lappen en stofjes.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor deze alternatieve kerstboom heb je enkel oude takken en touw nodig. Versier ‘m met kerstballen en andere leuke decoraties en hang op een prominente plaats in je woonkamer.

© Shutterstock

Onder deze boom hoef je de pakjes niet meer te leggen, want de cadeautjes zelf vormen de kerstboom.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eens iets compleet anders? Haal dan je trapladder uit de garage en versier deze met lichtjes, kerstballen en slingers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Oude strips die in een hoek liggen te verstoffen? Plak ze op een kerstboom van multiplex die je zelf in elkaar steekt of kant-en-klaar koopt. Ook leuk met oude kerstkaarten of tekeningen van je kinderen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wanneer je een doos vol sieraden hebt die je niet meer draagt, kan je daar een prachtige boom van maken voor aan de muur. Heb je liever geen lijm op je muur, plak je oude kettingen en parels dan op een gekleurd kartonnen vel en hang dat op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Niet zo creatief onderlegd? Koop je alternatieve kerstboom dan lekker gemakkelijk online. Deze van ledverlichting hang je direct aan de muur.