IOC heeft opnieuw contact met tennisster Peng Shuai en werkt via “stille diplomatie” aan oplossing

De 35-jarige Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november op het Chinese sociale medium Weibo voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar zorgwekkende boodschap verdween al snel van het internet en van de tennisster werd nadien gedurende ruim twee weken niets meer vernomen.

“Wij hebben haar brede steun aangeboden, zullen regelmatig contact met haar houden en hebben al een afspraak gemaakt voor een persoonlijke ontmoeting in januari”, meldde het IOC donderdag. Het IOC stelt dat er “verschillende manieren” zijn om Peng te helpen en hoopt met “stille diplomatie” iets te bereiken. “Op basis van ervaringen van regeringen en andere organisaties is dat de meest veelbelovende manier om in dergelijke humanitaire aangelegenheden doeltreffend te werk te gaan”, aldus het IOC.

Eerder had IOC-voorzitter Thomas Bach al contact met Peng en publiceerden Chinese staatsmedia foto’s van haar. Er blijven evenwel zorgen over haar welzijn en veiligheid.