48 urenstaking Brusselse gevangenissen: “Het personeel is op”

In de Brusselse gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael is een 48-urenstaking aan de gang. De vakbonden ACOD en VSOA vragend dringende maatregelen om de werkomstandigheden te verbeteren, want “het personeel is op”, klinkt het aan het stakingspiket aan de gevangenis in Sint-Gillis.

De vakbonden hebben enkele weken terug een twintigtal voorstellen op papier gezet die direct geïmplementeerd konden worden. De directie heeft tijd gekregen, maar de vakbonden zagen niets veranderen.

“We vragen bijvoorbeeld om de gevangenis 30 minuten te bevriezen, zodat het personeel gezamenlijk kan eten. Na twee weken is dat nog niet van kracht. Een ander voorstel is dat de vleugel waar de medische supplementen zich bevinden, wordt versterkt. Ook dat is nog niet van kracht”, zegt Joachim Vermaeren van ACOD.

Naast de slechte werkomstandigheden, is er ook nog het personeelstekort en de overbevolking van de gevangenissen.

“De gedetineerden ergens anders naartoe sturen is quasi onmogelijk. Vorige week vertelden we de directie al dat er gewoon niet genoeg materiaal is om de gevangenis te laten draaien met 900 gedetineerden”, stelt Stijn Van den Abeele, regionaal voorzitter VSOA Brussel.

Vermaeren voegt nog toe dat de toekomst voor velen onzeker oogt: “Volgend jaar zouden we naar Haren gaan. Daar moeten nog 200 aanwervingen gebeuren voordat die gevangenis open kan. Dat zorgt voor onzekerheid bij het personeel en dat leidt tot een toxische cocktail. We hebben 110 beambten die op een bepaalde dag naar een gevangenis dichter bij huis mogen, maar zolang er geen aanwervingen zijn, kan dat niet gebeuren”, zegt hij.