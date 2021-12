Lof uit onverwachte hoek voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel: “Superrenners die barbaars zijn in alles wat ze doen”

Er rijdt al jarenlang een Spanjaard mee in de cross: Felipe Orts. Onlangs werd hij zelfs nog knap derde in Leuven. De Spaanse kampioen komt ook op de weg uit en neemt het daardoor wel heel vaak op tegen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Twee heren die enorm respecteert.

“Het is niet realistisch om Van der Poel of Van Aert te verslaan”, stelt hij in een podcast zo noteerde In De Leiderstrui. “Ze zitten op een ander niveau. Voor mijzelf geldt zelfs dat daar nog een groep renners tussen zit die beter is. Ik heb de ambitie om op hun niveau te komen, maar we hebben het over superrenners die barbaars zijn in alles wat ze doen.”

Met Van Aert slaat hij soms een babbeltje. “Hij traint in Calpe dichtbij mijn huis. We hebben elkaar daar wel eens ontmoet en even gesproken. Het zijn allebei geweldige renners, heel respectvol ook. Ze zullen je nooit iets aandoen in de koers of erbuiten. Het zijn twee nederige renners waar we van moeten genieten.”

Eerder had Orts al gezegd dat de twee tenoren het veldrijden populair maken in Spanje. “Zij trekken veel aandacht en zorgen ervoor dat mensen de televisie aanzetten en de cross spectaculair vinden. Het is duidelijk dat de cross in Spanje een heel belangrijke stap heeft gezet door de aanwezigheid van Van der Poel en Van Aert.”