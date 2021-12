KV Mechelen kwalificeerde zich woensdag na verlengingen tegen Cercle Brugge (2-1) voor de kwartfinale in de beker. Domper op de kwalificatie was de zware botsing tussen KV-spits Hugo Cuypers en Cercle-doelman Warleson. Cuypers liep daarbij een driedubbele breuk op in het aangezicht (jukbeen, buitenste oogkas en onderste oogkas) en wordt vrijdag geopereerd.