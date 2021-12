Lokale organisatie geeft “unieke wedstrijd” Gent-Wevelgem volledig over aan Flanders Classics

Flanders Classics werd al in 2009 deel van de organisatie van Gent-Wevelgem, maar krijgt de koers die dit jaar gewonnen werd door Wout van Aert nu volledig in handen.

“Er is de voorbije jaren enorm veel veranderd”, klinkt het. “Maar we kijken met veel trots terug op wat we allemaal bereikt hebben. We hebben tot nu al goed samengewerkt met Flanders Classics en hebben er dan ook vertrouwen in dat de kwaliteit en het unieke karakter van de koers in en rond Ieper en Wevelgem bewaard zal worden.”

Gent-Wevelgem groeide onder de leiding van Luc Gheysens en Bernard Langedock uit tot een klassieker, waarna Griet en Lode Langedock, Lieven Gheysens en Hans De Clercq de status van WorldTour-wedstrijd afdwongen. Zowel voor mannen als voor vrouwen.

© BELGA

De overname door Flanders Classics wil echter niet zeggen dat de koers - die volgend jaar zal doorgaan op 27 maart - er volledig anders zal gaan uitzien.

“Samen bouwen we al meer dan tien jaar aan Gent-Wevelgem”, aldus CEO Tomas Van Den Spiegel. “We willen de organisatoren dan ook bedanken voor hun medewerking en vertrouwen. De resultaten hebben voor een stevige basis gezorgd voor deze wedstrijd. Niet alleen op het sportieve vlak, maar ook qua storytelling door de geschiedenis van Flanders Fields. We kijken er dan ook naar uit om een van de meest unieke wedstrijden op de kalender te blijven promoten.”