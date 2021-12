Zuhal Demir: “Individuele landbouwer terecht boos, Boerenbond veel minder”

“Terwijl elke individuele landbouwer die woensdag in zijn of haar tractor stapte - terechte - redenen heeft op boos te zijn, heeft (zijn) belangenorganisatie Boerenbond dat veel minder”, stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in een brief op Facebook.

De N-VA-minister herinnert eraan dat de Vlaamse regering reeds in juli 1999 op de vingers getikt werd omdat het onvoldoende actie ondernam tegen stikstof. Het duurde echter tot februari van dit jaar toen de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning van een megastal in Kortessem vernietigde en oordeelde dat het tijdelijke Vlaamse stikstofkader in 2016 kaduuk is wegens niet wetenschappelijk onderbouwd.

“Het alarm ging verschillende keren in de geschiedenis af. En toch is de overheid er niet in geslaagd om een rechtszeker kader rond stikstof uit te werken. De enige twee rode draden gedurende al die jaren? De tactiek van pappen en nathouden én de rol van de Boerenbond”, stelt Demir. Ze wijst erop dat intensieve veeteelt en mestverwerking verantwoordelijk zijn voor 78% van de binnenlandse stikstofneerslag, en van de kleinschalige lokale boer het slachtoffer dreigt te maken.

Miljardenbedrijf

De minister haalt zwaar uit naar de Boerenbond: “Een miljardenbedrijf wiens verdienmodel gebaseerd is op industriële, grootschalige en intensieve landbouw, kan toch onmogelijk blijven stellen dat ze alle boeren verdedigt en vertegenwoordigt. De strategische participaties en beleggingen van de organisatie leverden haar vorig jaar 281 miljoen euro winst op. En dat terwijl vele individuele landbouwers veelal een financiële molensteen extra rond hun nek kregen.” Demir hekelt dat de organisatie zich vandaag nog altijd focust op het minimaliseren van de stikstofproblematiek.

Minister Demir beseft dat er duidelijkheid moet komen voor de landbouwers: “Als we willen voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt bij de landbouwers van morgen, moeten we doortastend handelen. En daar wordt hard aan gewerkt in de regering. Dat zal niet zonder inspanningen zijn. Wie dat zegt, geeft valse hoop. Maar het zal wat mij betreft hand in hand gaan met een stevig sociaal beleid dat de individuele boer en zijn levenswerk voor ogen houdt bij elke knoop die doorgehakt wordt”, besluit ze.