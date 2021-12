Vakhandel uit Neerpelt waarschuwt voor winkeldief die dure werktuigen steelt

De bewakingscamera’s in de winkel hebben de winkeldief duidelijk in beeld. Via Facebook worden de foto’s verspreid om andere vakhandels te waarschuwen. — © rr

Via Facebook verspreidt Van Herk ijzerwaren uit Neerpelt beelden van een winkeldief die een dure freesmachine stal. Ook bij een andere vakhandel was de man actief.

De winkel van Van Herk ijzerwaren is met 64 camera’s uitgerust. De handel en wandel van de winkeldief werd haarfijn vastgelegd. “We hebben aangifte gedaan bij de politie maar we willen ook andere vakhandels waarschuwen. Vandaar dat we zijn foto via Facebook willen verspreiden. Hij bleek ook al bij een andere zaak in de buurt te hebben toegeslagen”, zegt winkelverantwoordelijke Jim.

Op een van de beelden heeft de dader het werktuig al in de hand. — © rr

De winkeldief kon dinsdag rond 17.15 uur een domino frees stelen van het merk Festool. Die wordt verkocht voor 1.100 euro. Vermoedelijk is de dief vertrokken in een grijze Renault Clio met Duitse of Poolse nummerplaat. “Klanten hadden gehoord dat de man gebrekkig Duits sprak. Het is voor het eerst dat een winkeldief hier kan ontkomen met zijn buit. We waren twee minuten te laat. Voorheen konden we de daders altijd tegenhouden”, zegt Jim.

