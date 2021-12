“Ongelooflijk zwaarlijvige” hond woog meer dan een babyolifant maar gaat nu weer vrolijk en slank door het leven

Hij had vorig jaar nog de bedenkelijke eer om “de dikste hond in Groot-Brittannië” te zijn, nu krijgt Trojan de trofee omdat hij het meeste gewicht is kwijtgeraakt. Toen de tienjarige alaska-malamute onderdak vond in het asiel was hij “vuil, vol van de klitten en ongelooflijk zwaarlijvig”, volgens de RSPCA. Trojan was dan ook erg verwaarloosd en woog 101 kilogram, meer dan een gemiddelde babyolifant. Maar na een strikt dieet, dagelijks bewegen en veel liefde is de “beminnelijke beer” bijna de helft van de gewicht kwijtgeraakt, en is hij helemaal klaar voor zijn gouden mandje.