Disney benoemt voor het eerst vrouwelijke voorzitter

Voor het eerst in de 98-jarige geschiedenis van het Amerikaanse Walt Disney krijgt het entertainment- en mediaconcern een vrouwelijke voorzitter van de raad van bestuur. Susan Arnold, die al veertien jaar in het bestuur van Disney zit, neemt de voorzittershamer over van Bob Iger. Hij trekt na een lange carrière bij het bedrijf eind deze maand definitief deur achter zich dicht.