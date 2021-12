Ex-burgemeester van Bree Jaak Gabriels krijgt boete voor valse facturen

Gabriels ontkende dat hij op de hoogte was van het systeem en vroeg via zijn advocaat de vrijspraak over de hele lijn. De rechtbank volgt hem daarin voor een groot deel. Op enkele tenlasteleggingen na kreeg hij de vrijspraak. Een deel van de uitgeschreven facturen en tenlasteleggingen zijn dan weer niet weerhouden of verjaard.

In de periode van 2005 tot 2011 zou er bij de partij ‘Verjonging’ een systeem op poten gezet zijn om de drukkosten van de partijkrant en publiciteit rond verschillende evenementen die de partij organiseerde, door te factureren aan verschillende bedrijven. Die bedrijven betaalden die facturen en zuiverden op die manier de schulden aan die de partij bij de drukker had. Daarnaast werd er een soortgelijk systeem opgezet met valse facturen die gestuurd werden naar verschillende instellingen van de stad Bree, waaronder het OCMW, het autonoom gemeentebedrijf en de welzijnscampus Gerkenberg.

Toen de partij ‘Verjonging’ in 2012 uit het stadsbestuur verdween, stopte de praktijk. Daarop trok de drukker met zijn boekhouding naar het nieuwe stadsbestuur, dat op zijn beurt klacht neerlegde tegen Gabriels, de top van ‘Verjonging’ en de bedrijven en hun zaakvoerders die meegedaan hadden aan het systeem van de valse facturen.

De overige veertien beklaagden werden veroordeeld tot boetes die ook oplopen tot 8.250 euro.