NBA. Giannis Antetokounmpo en Luka Doncic loodsen hun teams naar winst

De Griek Giannis Antetokounmpo en de Sloveen Luka Doncic waren woensdagavond weer als vanouds op dreef in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. Ze loodsten hun teams Milwaukee en Dallas naar de zege tegen respectievelijk Charlotte (127-125) en New Orleans (139-107).

Antetokounmpo, tweevoudig MVP in 2019 en 2020 en MVP van de Finals afgelopen voorjaar, scoorde veertig punten, benutte twaalf rebounds en deelde negen assists uit, waarmee hij bijna een ‘triple double’ bereikte. Zijn ploeg, de huidige NBA-kampioen, heeft nu acht wedstrijden op rij gewonnen en volgt in de Eastern Conference met veertien zeges tegen acht nederlagen (gedeeld) achter leider Brooklyn (15/6). LaMelo Ball liet zich bij Charlotte opmerken met 36 punten.

In de Western Conference was er veel minder spanning in New Orleans, waar de Dallas Mavericks ruim wonnen (139-107) om op te schuiven naar de vierde plaats in de stand (11/9). Sterspeler Luka Doncic scoorde 28 punten en deelde veertien assists uit in deze eenrichtingswedstrijd. Voor de Pelicans, die niet wegraken uit de kelder van de stand, volstonden de 29 punten van Brandon Ingram niet.

De uitslagen:

LA Clippers - Sacramento 115 - 124

Boston - Philadelphia 88 - 87

Miami - Cleveland 85 - 111

Milwaukee - Charlotte 127 - 125

New Orleans - Dallas 107 - 139

Oklahoma City - Houston 110 - 114

Indiana - Atlanta 111 - 114

Orlando - Denver 108 - 103

Washington - Minnesota 115 - 107

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 71,4 21 15 6

2. Washington 63,6 22 14 8

3. Chicago 63,6 22 14 8

4. Milwaukee 63,6 22 14 8

5. Miami 59,1 22 13 9

6. Cleveland 54,5 22 12 10

7. Atlanta 54,5 22 12 10

8. Boston 54,5 22 12 10

9. Charlotte 54,2 24 13 11

10. New York 52,4 21 11 10

11. Philadelphia 50,0 22 11 11

12. Toronto 40,9 22 9 13

13. Indiana 37,5 24 9 15

14. Orlando 21,7 23 5 18

15. Detroit 19,0 21 4 17

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 85,7 21 18 3

2. Golden State 85,7 21 18 3

3. Utah 66,7 21 14 7

4. Dallas 55,0 20 11 9

5. Memphis 52,4 21 11 10

6. LA Lakers 52,2 23 12 11

7. LA Clippers 50,0 22 11 11

8. Portland 50,0 22 11 11

9. Minnesota 50,0 22 11 11

10. Denver 47,6 21 10 11

11. Sacramento 39,1 23 9 14

12. San Antonio 31,6 19 6 13

13. Oklahoma City 28,6 21 6 15

14. New Orleans 25,0 24 6 18

15. Houston 23,8 21 5 16