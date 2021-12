Madrileense pers smult opnieuw van Thibaut Courtois: “Real heeft een heilige in doel”

LEES OOK. Real Madrid zeven punten los dankzij Karim Benzema en Thibaut Courtois, Eden Hazard blijft op de bank

Eigenlijk moest onze nationale nummer één ‘slechts’ twee reddingen doen, maar het waren er wel twee die De Koninklijke behoedde van een dure nederlaag.

“Courtois speelt momenteel echt fantastisch”, zei Real-trainer Carlo Ancelotti na afloop. “We moeten defensief echter beter doen. Op twee stilstaande fases hadden we het moeilijk, maar we hebben Courtois en dat moeten we koesteren. Het is moeilijk om te zeggen wie de beste doelman is die ik onder mijn hoede heb gehad. Casillas, Diego López, Buffon, Neuer en Cech. Courtois staat op dit moment bij in dat rijtje. Hij pakt alles, zelfs op training. Soms zeg ik tegen hem dat hij eens een bal moet doorlaten. Kwestie van onze aanvallers vertrouwen te geven.”

Onze landgenoot kreeg dan ook als enige drie sterren van Marca. “Courtois liet dit keer geen andere hoofdrolspelers toe”, klinkt het. “De doelman deed Real ontsnappen met enkele cruciale saves, vooral op pogingen van Raúl García en Sancet. Bilbao verdiende een gelijkspel, maar de Belgische reus verrichte enkele mirakels. Tot twee of drie per match intussen. Real heeft een heilige in doel.”

Zelfs The Daily Mail strooide met lof richting de Rode Duivel, die een 9/10 kreeg in de Britse krant. “Hij zit in een inspirerende vorm op dit moment”, klinkt het.

“De redding in de eerste helft was mijn beste. Het is moeilijk om op zo’n doelpoging nog snel tegen de grond te gaan. Bij de tweede moest ik mezelf gewoon groot maken,” aldus Courtois, die ook liet weten niet akkoord te zijn met Lionel Messi als Ballon d’Or. “Ik vind dat Karim Benzema hem verdiende, maar dit is altijd een vreemde award. Als je kijkt naar de toppers dit jaar, dan zie je dat ze de Copa America, het EK of de Champions League gewonnen hebben. Zo gaat het altijd. Blijkbaar tellen slechts één of twee prijzen, niet een volledig seizoen.”