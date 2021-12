Het WK veldrijden in de VS doen of niet? Axel Merckx heeft advies voor Wout van Aert

Neemt Wout van Aert eind januari deel aan het WK veldrijden in Amerika of niet? Die vraag houdt de Belgische crossfans al wekenlang bezig. Axel Merckx komt nu met advies voor de Belgische kampioen.

Merckx is momenteel in de Verenigde Staten, meer bepaald in Arkansas, waar de strijd om de regenboogtrui zal plaatsvinden op zondag 30 januari. De bronzen olympische medaillewinnaar van 2000 ziet “veel mogelijkheden” voor een mooi WK-parcours.

“Veel mensen vragen zich af of Wout van Aert zal meedoen”, stelt Merckx in zijn column bij La Dernière Heure. “De keuze is aan hem. De jetlag zal moeilijker te verteren bij de terugkeer naar België en hij is gewend aan dit soort verplaatsingen. Kijk maar naar zijn optreden op de Olympische Spelen in Tokio, toen hij naar Japan trok na een zware Tour van drie weken. Ik denk dat hij uiteindelijk zal beslissen op basis van zijn niveau, ook in vergelijking met zijn tegenstanders.”

© BELGA

“Als hij voelt dat hij niet de wapens heeft om wereldkampioen te worden, dan zal hij de verre verplaatsing vlak voor het wegseizoen overslaan. Maar als hij denkt dat hij kans heeft om opnieuw de regenboogtrui te pakken, denk ik niet dat die reis naar de Verenigde Staten zijn doelen in het voorjaar in gevaar zou brengen”, klinkt het. “Vooral omdat die niet in het eerste weekend van de lente liggen. Zijn blik is gericht op de periode van eind maart tot begin april, met de monumenten.

Merckx liet ook nog weten dat hij hoopt dat alles goedkomt met de coronacrisis. Zijn ouders en zus hebben al eens positief getest. “Er blijft bezorgdheid in de wielerwereld, vooral over het begin van de kalender. Kijk naar de afgelastingen in Australië.”