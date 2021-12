Limburgse studenten opnieuw paraat om bij te springen in de zorg

LEES OOK. Falke is studente en helpt in het Jessa: “Mijn plicht om nu de zorg te helpen”

Met het platform, dat vorig jaar een eerste keer in het leven werd geroepen, willen de universiteit en hogescholen de zorg- en welzijnssector helpen aan extra helpende handen. De studenten en zorginstellingen kunnen elkaar op het platform makkelijk vinden.

“We kregen de afgelopen weken opnieuw de vraag van ziekenhuizen en eerstelijnszorg naar studenten die kunnen bijspringen”, vertelt Katrien Nelissen, opleidingsverantwoordelijke verpleegkunde van de UCLL, aan Radio 2.

Op enkele dagen tijd hebben bijna honderd studenten zich gemeld. Vorig jaar hielpen meer dan 150 Limburgse studenten in de zorg. “Ze voeren een mengeling van taken in de covidzorg en niet-covidzorg uit. Dat gaat van administratieve taken tot zorgondersteuning”, aldus Nelissen.